Dieb erbeutet Schmuck

Ludwigshafen. Erneut ist eine Seniorin in Ludwigshafen einem Trickbetrüger aufgesessen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich ein angeblicher Techniker Zutritt zur Wohnung einer 75-Jährigen und erbeutete wertvollen Schmuck. Laut Mitteilung vom Donnerstag klingelte der Unbekannte am Mittwochnachmittag bei der Frau und gab an, in der Wohnung etwas überprüfen zu müssen. Nachdem sie ihn in die Wohnung gelassen hatte, drehte der Mann zunächst den Wasserhahn im Bad auf. Danach fragte er, wo sich die Küche befinde. Nachdem die Seniorin ihn dorthin geführt hatte, ging er wenig später allein zurück zum Bad. Als die 75-Jährige nach geraumer Zeit nach ihm sehen wollte, kam er ihr aus dem Schlafzimmer entgegen. Darauf angesprochen behauptete der Täter, gleich wieder da zu sein, und rannte aus dem Haus. Die Seniorin versuchte noch, ihm zu Folgen, konnte ihn aber nicht einholen. Zurück in der Wohnung stellte sie fest, dass Schmuck im Wert von mehr als tausend Euro fehlte.

Die alarmierte Polizei suchte die nähere Umgebung erfolglos ab. Im Bereich der Bahnhaltestelle Friedensstraße in der Kornackerstraße fanden die Beamten lediglich die leeren Schmuckkästen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter Telefon 0621/963-27 73 oder per Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de erbeten. jei