Die Siedlung erleben

Ludwigshafen. Der Gästeführerverein Lust auf Kurpfalz organisiert eine Tour zu einer besonderen Siedlung in Ludwigshafen. Am Samstag, 17. September, geht es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Hemshof-Kolonie, einem der interessantesten Bauobjekte in der Stadt. Sie ist eine der Siedlungen, die der Chemiekonzern BASF seit 1872 außerhalb des Werksgeländes für seine Beschäftigten anlegte. „Der einheitliche Baustil mit Backsteinfassade war damals außergewöhnlich und hat bis heute seinen besonderen Reiz nicht verloren“, schreibt der Verein in der Ankündigung.

Die Tour führt vorbei an Grünanlagen bis zum repräsentativen Gesellschaftshaus, das in der Nähe der Beamten-Kolonie errichtet wurde. Besucht werden auch die Gartenwege, wo sich die Arbeiter- und Aufseherhäuser befinden. Der Treffpunkt ist um 11 Uhr an Tor 1 der BASF, Carl-Bosch-Straße 38, Endpunkt ist die Leuschnerstraße. Für die Führung unter der Leitung von Elke Gallé sind zwei Stunden angesetzt. Die Teilnahme kostet neun Euro, Anmeldung unter 0151/28 79 06 77. jei