Die Mannheimer Wassertürme

Auch in Mannheim steht ein Wasserturm zum Verkauf, und zwar schon seit Frühjahr 2019: der Turm in Wallstadt. Anfangs wurden 1,2 Millionen Euro verlangt, inzwischen wird der Kaufpreis laut dem zuständigen Makler mit 750 000 Euro angegeben – für ein, wie es heißt, Zweifamilienhaus, gibt es doch je eine Wohnung im Turmschaft und eine in einem Anbau. 1978 hatte ein Wallstadter Ehepaar den Turm erworben und aufwendig saniert, ab 1998 war er Sitz einer PR-Agentur.

Früher gab es in Mannheim mindestens 20 Wassertürme, nicht alle sind erhalten. Meist wurden sie gebaut, um heutige Vororte Mannheims mit Wasser zu beliefern. Sie waren damals noch nicht eingemeindet, sondern selbstständige Dörfer, die für ihre immer stärker wachsende Zahl von Bürgern anstelle der bis dahin üblichen Brunnen wegen der besseren Hygiene eine eigene Wasserversorgung bauten.

Der Wasserturm von Rheinau, 1898 errichtet, wurde 1976 für einen Parkplatz abgerissen. Auch die Türme des Benz-Werks, der Zellstofffabrik und der neuere, von 1965 stammende Turm von John Deere stehen nicht mehr. Der Turm der „Schildkröt“ beherbergt Hausmeister und Technikzentrale des Gewerbeparks, die Firma John Deere nutzt ihren alten Turm als Archiv. Der Turm in Straßenheim ist bewohnt, den lange bewohnten Turm in Feudenheim hat neuerdings eine Firma gemietet, und der Turm in Seckenheim wurde von Firma und Familie Lochbühler saniert – als einziges Aufzugsmuseum Europas. Den Mannheimer Wasserturm am Friedrichsplatz hegt und pflegt die MVV Energie AG. pwr