Dichterviertel soll attraktiver werden

Ludwigshafen. Das Dichterviertel soll nach der Vorstellung von Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) wieder ein gewachsenes Wohnquartier werden. Bauliche Maßnahmen und soziale Projekte sollen die 46 Hektar große Fläche in der südwestlichen Innenstadt attraktiver machen.

4083 Einwohner, 450 Haushalte mit Kindern, darunter viele Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund – so lauten die Zahlen, die Annegret Borgwardt im Ortsbeirat präsentierte. Aus Sicht der Projektleiterin aus dem Bereich Steuerung der Stadt Ludwigshafen hat die Siedlung zwischen Richard-Dehmel-Straße und Sudermannstraße im Norden und Stifterstraße im Süden durchaus Potenzial. Dies sei das Ergebnis einer Bestandsanalyse, die den ersten Schritt im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) darstellt.

Über eine quartierseigene Webseite sowie per Postkarte konnten die Bewohner Ideen einbringen und auf Verbesserungsbedarfe hinweisen. „103 Beiträge und 34 Postkarten sind zurückgekommen“, berichtet Quartiersmanagerin Lisa Martin. Als drängende Themen hätten sich die Sauberkeit im öffentlichen Raum und der Umgang mit ruhendem Verkehr herauskristallisiert. Weiter wünschten sich die Bewohner eine funktionierende soziale Infrastruktur. Damit das klappt, ist nach Einschätzung aller Projektbeteiligten insbesondere die Mithilfe der vier großen, als Vermieter auftretenden Wohnungsgesellschaften notwendig. Dabei gab Christoph Heller bekannt, dass es nun „endlich gelungen“ sei, diese Unternehmen für eine Mitarbeit zu gewinnen. Darüber hinaus sollen auch Schule, Kindergarten und Kirche eingebunden werden. „Vor allem müssen wir so schnell wie möglich mit den Menschen vor Ort arbeiten“, betonte Heller.

Als Nächstes steht eine Zukunftskonferenz zu den gewonnenen Ideen an, gefolgt von einem Stadtteilarbeitskreis und der Verwaltungsrunde. In der zweiten Jahreshälfte soll dem Ortsbeirat ein Entwurf präsentiert werden, bevor es 2022 in die Gremien geht.

Kritik äußerte die CDU-Fraktion an der geplanten Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes. Wie dies gelingen soll, sei vor dem Hintergrund der angespannten Finanzsituation und des chronischen Mangels an Erzieherinnen schwer ersichtlich. Schon jetzt könne in Ballungsräumen kaum das geleistet werden, was gesetzlich verlangt sei. Daher wurde die Verwaltung gebeten, dem Ortsbeirat Bedeutung und praktische Auswirkungen des neuen Gesetzes zu erläutern.

Der Ausbau der Mundenheimer Straße wird derweil ins Jahr 2023 verschoben. Jens Brückner (Grüne) sieht die Geduld von Radfahrern, Autofahrern und Anwohnern damit „auf die Probe gestellt“. Ferner forderte der Ortsbeirat die Verwaltung auf, über den Bedarf neuer Verwaltungsflächen für ein „Neues Rathaus“ zu informieren. Der Bau des künftigen Polizeipräsidiums am Südwestknoten soll am 30.10.2021 beginnen, die Fertigstellung ist für Juli 2024 vorgesehen. Die Tiefgarage soll 141 Stellplätze enthalten, davon 20 für Elektrofahrzeuge. Geplant ist auch eine Photovoltaikanlage. dtim

