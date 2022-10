Dialog der Religionen

Ludwigshafen. Bereits zum 19. Mal findet am Mittwoch, 19. Oktober, 19.30 Uhr, eine digitale Veranstaltung unter dem Titel Christlich-Muslimische-Begegnung statt. Bei der Veranstaltungsreihe, die monatlich in Kooperation mit der Pfarrei Heilige Petrus und Paulus stattfindet und von Chris Ludwig moderiert wird, halten Pfarrer Alban Meißner und Imam Eset Mavinehir jeweils einen Vortrag. Dabei gehen beide auf Texte in der Bibel und im Koran ein und erläutern die Passagen. Danach können die Teilnehmenden Fragen stellen, etwa: Wie beten Christen und Muslime? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es dazu in beiden Religionen? Warum gibt es Gottesdienste?

Auf diese und weitere Themen gehen der frühere katholische Dekan Meißner und Imam Eset Mavinehir ein. Die Online-Veranstaltung dauert etwa 90 Minuten lang. Eine Anmeldung ist unter info@fontaene-ev.de erforderlich. Danach erhalten die Teilnehmenden den Link zu dem Zoom-Meeting. ott