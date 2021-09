Der Sucht auf der Spur

Ludwigshafen. Was ist Sucht? Wie kann sie entstehen? Und wo finden die Betroffenen Hilfe? Fragen, auf die Jugendliche beim Actionbound „Selbstbestimmt statt abhängig!“ Antworten bekommen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, sind bei der digitalen Stadtrallye anlässlich des Weltkindertages vom 27. bis 29. September noch Plätze frei.

Bei der Rallye werden die vielen Facetten von Sucht sichtbar, Schwellenängste zur Nutzung von Hilfsangeboten sollen herabgesetzt werden. In Ludwigshafen führt die Fachstelle Sucht des Diakonischen Werkes mit der Drogenhilfe und der Straßensozialarbeit die Rallye durch. Es werden dabei unterschiedliche Stationen im Stadtteil Hemshof angesteuert, an denen Jugendliche Aufgaben zu Sucht lösen und Kontakt zu Fachkräften von Hilfeeinrichtungen knüpfen können. Die Jugendlichen starten und beenden den Parcours jeweils am Haus der Diakonie (Falkenstraße 17). her