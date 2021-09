Der Seelenstreichler

Mit Christian Schreider hat ein sozialdemokratisches Rollen-Modell den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal gewonnen. Ein authentischer Mann, der einerseits den ursprünglichen Geist dieser Partei verkörpert und andererseits in der Lage ist, erreichbare Zukunftsziele der ältesten deutschen Partei zu formulieren – soziale und ökologische Zukunftsziele. Dieser Geist war bei der SPD seit der Agenda 2020 unter der Regierung von Gerhard Schröder aus dem Fokus geraten. Schreider ist ehrlich, wenn er jene Dinge, die in der Post-Schröder-Ära – beispielsweise unter dem Parteivorsitz von Sigmar Gabriel – nicht korrigiert worden sind, heute klar benennt. Das hat er auch im Wahlkampf getan. Man hat ihm das abgenommen. Der SPD war ihr Markenkern lange verloren gegangen, seit die eigene Klientel sich durch die Hartz IV-Gesetze vor den Kopf gestoßen fühlte und Teile der Wähler zu den Linken abgewandert sind. Im Vergleich mit dem CDU-Kandidaten Torbjörn Kartes hat Schreider zuletzt mehr Ehrgeiz ausgestrahlt. Er hat es geschafft, den Wählern ein deutlicheres Profil von sich zu vermitteln. Die Menschen wissen, was sie von ihm erwarten können. Die Region steht insbesondere in Fragen der Mobilität vor großen Herausforderungen. Hier hat Christian Schreider ein Arbeitsfeld, das ihm liegt. Zudem kann er die SPD-Seele streicheln. Beides wird ihm in Berlin helfen.

