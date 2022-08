Der neue Dekan Dominik Geiger ist Tiramisu-Liebhaber

Ludwigshafen. Für Dominik Geiger brechen spannende Zeiten an: Der 40-Jährige wird ab 1. Oktober neuer Dekan der Katholischen Kirchengemeinde Ludwigshafen. Damit löst er den bisherigen Amtsinhaber Alban Meißner ab. Die Wahlversammlung des Dekanatsrats hat den leitenden Pfarrer für das Amt vorgeschlagen und am 22. Juni geheim gewählt. Geiger nahm die Wahl an und der Bischof ins Speyer bestätigte

...