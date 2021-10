Der gebürtige Ludwigshafener Jan will eine seltene Krankheit besiegen

Der 20-jährige Jan braucht seit seinem ersten Lebensjahr Bluttransfusionen, um nicht zu sterben. Der gebürtige Ludwigshafener leidet an HBB-Delta-Beta Thalassemia, einer äußerst seltenen Krankheit, die dazu führt, dass sein Blut nicht mit genügend Sauerstoff versorgt wird - mit fatalen Auswirkungen auf die Organe. Jan ist einer von weltweit nur drei Menschen mit dieser Diagnose. Jahrelang hatten Ärzte auf der ganzen Welt nach der Ursache gesucht.

„Zum ersten Mal seit nun fast mehr als 20 Jahren haben wir Hoffnung, dass Jan ein normales oder fast normales Leben führen kann. Denn endlich gibt es eine Diagnose für sein Leiden und damit eine mögliche Therapie“, sagt sein Vater Chris, der im pfälzischen Bad Dürkheim lebt. Gemeinsam mit Mutter Liane und Cousin Kim hat er die Kampagne „Jetzt Jan“ ins Leben gerufen, um Menschen dazu aufzurufen, sich als Stammzellspender zu registrieren. Denn nur mit einer Transplantation kann Jan überleben.

Jan ist leidenschaftlicher Fotograf. Autos, Menschen und Tiere fotografiert er besonders gerne - eine Safari in Afrika ist sein Lebenstraum. „In seiner Freizeit geht Jan gerne in die Natur, hört Musik, schaut alte wie neue Filme und spielt auch mal Playstation“, berichtet Mutter Liane. Da durch die Erkrankung eine normale Ausbildung nicht möglich sei, arbeite er in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Wer zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund ist, kann sich unter www.dkms/jetztjan die Unterlagen zur Registrierung herunterladen.