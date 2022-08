Demo gegen Atomkraft bei BASF

Ludwigshafen. „Runter vom Gas!“, haben Dienstag Atomkraft-Gegnerinnen und -Gegner sowie kritische Aktionärinnen und Aktionäre bei der BASF in Ludwigshafen gefordert. Mit der Aktion im Rahmen der Anti-Atom-Radtour 2022 wollte die Organisation Ausgestrahlt und der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre „auf das immense Gaseinspar-Potenzial bei industriellen Gas-Großverbrauchern“ aufmerksam machen, teilten die Organisatoren mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die aktuelle Energiekrise ist eine Gaskrise, keine Stromkrise. Deshalb müssen vor allem auch die tatsächlichen Gas-Großverbraucher einen Beitrag zum Gassparen leisten“, wird Armin Simon von Ausgestrahlt zitiert. „Allein der BASF-Standort Ludwigshafen könnte nach Aussagen von BASF-Chef Brudermüller mit reduziertem Betrieb 25 Mal so viel Gas einsparen, wie ein Weiterbetrieb von Atomkraftwerken (,Streckbetrieb’) angeblich bringen würde.“ Um die Gas-Speicher zu füllen und die Energiepreise zu senken, helfe Atomkraft nicht weiter.

Erinnerung an Massaker

Darüber hinaus erinnerten die Demonstrierenden an das Massaker von Marikana (Südafrika), bei dem am 16. August 2012 bei einem Streik beim südafrikanischen BASF-Zulieferer Lonmin 34 Bergleute von südafrikanischen Polizeikräften erschossen worden waren.

Mehr zum Thema Verbraucher Grünen-Chefin Lang für Entlastungspaket zur Gas-Umlage Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Politbarometer Die Grünen profitieren Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kernenergie Auch die Zukunft der Atomkraft hängt jetzt am Stresstest Mehr erfahren

„Während die Energiepreise in Deutschland steigen, verzeichnet BASF weiter Rekordprofite, finanziert durch Geschäfte mit Russland den Krieg von Putin mit und investiert mit der Tochterfirma Winters-hall DEA immer noch in Gas und Öl“, wirft Boniface Mabanza Bambu von der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika und der Kampagne Plough Back the Fruits dem Konzern vor. „Das erinnert fatal an die BASF-Geschäftsbeziehungen nach Südafrika.“ Auch dort betreibe die BASF „Business as usual“. Anlässlich deszehnten Jahrestages des Massakers von Marikana forderten die Demonstranten die Bundesregierung und die EU auf, „Großkonzerne wie die BASF endlich verbindlich zur Einhaltung der Menschenrechts- und Umweltstandards entlang ihrer Lieferketten zu verpflichten – und dazu, die Gewinne fair mit den Gemeinschaften zu teilen, von denen sie ihre Rohstoffe beziehen.“ red