  Dekanatsmusiktag als Video-Stream

Ludwigshafen. Der Dekanatskirchenmusiktag findet am Sonntag, 7. Februar, 17 Uhr, in der Apostelkirche in digitaler Form statt und wird auf dem YouTube-Kanal der Landeskirche übertragen. Posaunen, Gesang und Orgelspiel sind in einen Gottesdienst eingebettet. Dieser ist vorab ohne Gäste und Mitwirkung der Bläser aufgezeichnet worden. Die protestantische Dekanin Barbara Kohlstruck übernimmt die Liturgie und die Predigt. Die musikalische Gestaltung liegt bei der Sopranistin Stefanie Freiburg und Bezirkskantor Tobias Martin an der Orgel. Zudem werden Einzelaufzeichnungen von Mitgliedern der Posaunenchöre der Kirchenbezirke Speyer und Ludwigshafen unter der Leitung von Landesposaunenwart Christian Syperek eingespielt.

