Defizit trübt die Festfreude

Ludwigshafen. Das 17. Festival des deutschen Films ist am Sonntagabend auf der Ludwigshafener Parkinsel zu Ende gegangen. Auf der Preisgala am Samstagabend wurde der dieses Jahr nicht dotierte Filmkunstpreis in drei Kategorien vergeben. Als bester Film des Wettbewerbs wurde das Regiedebüt „Ivie wie Ivie“ von Sarah Blaßkiewitz ausgezeichnet. Der Publikumspreis Rheingold ging an die schwarze Komödie „Sterben ist auch keine Lösung“ von Ingo Rasper.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach vorläufigen Berechnungen der Veranstalter verzeichnete das Festival etwa 60 000 Besucher, was nur der Hälfte der Besucherzahl des Rekordjahres 2019 entspricht. Zutritt zum Festivalgelände hatten nur Geimpfte und von Corona Genesene; weitere Einschränkungen mussten die Organisatoren zusätzlich berücksichtigen. Um kostendeckend zu arbeiten, so hatte es im Vorfeld schon geheißen, müssten mindestens 80 000 Besucher kommen. Der Fehlbetrag von mindestens 200 000 Euro wird von einem Sonderfonds für Kultur des Bundes ausgeglichen.