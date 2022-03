Defekt führt zu Betriebsunterbrechung: Fackel brennt auf Gelände der BASF

Ludwigshafen. Bei der BASF hat es am Wochenende erneut eine Fackeltätigkeit gegeben. Noch am gleichen Tag informierte das Chemieunternehmen, wieso das Feuer auf der Friesenheimer Insel aufflammte. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, gab es am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr einen technischen Defekt und daraus resultierend eine Betriebsunterbrechung in einer Anlage auf dem Werksgelände auf der Friesenheimer Insel. Wegen des Defekts griff das Sicherheitssystem ein und verbrannte das überschüssige Gas über eine Fackel. Der sichtbare Feuerschein der Fackeltätigkeit auf dem Betriebsgelände könne laut Unternehmen noch bis Sonntag, 20. März, andauern.

Erst am Mittwoch musste wegen eines technischen Defekts eine Anlage im Werksteil Nord heruntergefahren werden. Weil die Anlage Donnerstagnacht wieder gestartet wurde, hatte es bis 14. März zu einer Fackeltätigkeit in diesem Werksbereich kommen können.

Am vergangenen Donnerstag hatte das Chemieunternehmen zudem über ein anderes Geschehen informiert: Ein Gemisch aus etwa 800 Kilogramm Ethylenglykol und rund 30 Kilogramm Benzoesäure war über einen Kühlwasserauslauf der BASF in Ludwigshafen in den Rhein geflossen. Beide Stoffe gelten als schwach wassergefährdend.

