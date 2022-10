Deckensturz – Modell nicht in anderen Kitas verbaut

Ludwigshafen. Die Überprüfung der Decken in den städtischen Kindertagesstätten in Ludwigshafen ist abgeschlossen. Das teilte die Verwaltung jetzt mit. In den vergangenen Tagen hatten demnach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt die Decken in 36 Einrichtungen überprüft, nachdem am Abend des 6. Oktober in der Kindertagesstätte (KTS) Nord eine Akustikdecke herabgestürzt war (wir berichteten). Während des Vorfalls hatten sich glücklicherweise keine Personen in dem Raum aufgehalten, so dass es keine Verletzten oder gar Schlimmeres zu beklagen gab.

Das Ergebnis der Untersuchung: In den übrigen Kitas wurden keine baugleichen Akustikdecken gefunden, wie sie in der KTS Nord verbaut waren. „Sichtbar waren die in Gebäuden üblichen kleineren Schadensbilder, die nun nach und nach behoben werden“, heißt es in der Mitteilung. Die Decken der Kindertagesstätten werden in einem weiteren Schritt, wie bereits von der Verwaltung angekündigt, von einem externen Gutachter untersucht.

Aktuell werden nun die Decken in den Schulen in Augenschein genommen, diese Überprüfung soll bis zum Ende der Herbstferien am 31. Oktober 2022 abgeschlossen werden. Anschließend sollen diese Inaugenscheinnahmen in den weiteren Einrichtungen und Verwaltungsgebäuden fortgesetzt werden.

Stadt will weiter informieren

Das Sachverständigengutachten zur KTS Nord wird voraussichtlich Ende kommender Woche an die Stadtverwaltung übergeben. Die Verwaltung wird weiter zum Thema informieren, unter anderem auch in den Gremien, heißt es in der Mitteilung.

Der glimpflich ausgegangene Vorfall in der KTS Nord hatte auch den Stadtelternausschuss aufhorchen lassen. „Wie kann so etwas passieren?“, hatte Vorstandsmitglied Martin Schöne im Gespräch mit dieser Redaktion gefragt und sich eine großangelegte Analyse gewünscht, wie es um den baulichen Zustand der Kitas im Allgemeinen bestellt ist. Eltern kritisieren schon länger einen Modernisierungsstau. red/jei