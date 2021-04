Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist eine Diskussion über die geplante Zusammenlegung von Stadtmuseum und Stadtarchiv in der Rhenushalle im Luitpoldhafen entbrannt. Die FWG bemängelt vor allem die in den Plänen fehlende Barrierefreiheit (wir berichteten). Christoph Heller, Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt und baupolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, hat dafür kein Verständnis. „Und wieder wird eine Sau durchs Dorf getrieben. Und wieder spielt es keine Rolle, ob Stadtrat oder Bau- und Grundstücksausschuss sich mit dem Thema beschäftigt haben – und das enttäuscht und nervt“, wird er in einer Mitteilung zitiert. Ludwigshafen habe die einmalige Chance, das aus allen Nähten platzende und nicht hochwassergeschützte Stadtarchiv und das Stadtmuseum, das aus dem Rathaus-Center raus muss, unter ein Dach zu bekommen.

Das vorgesehene Angebot sei „selbstverständlich barrierefrei“, im Inneren seien Aufzüge geplant, außen werde ein behindertengerechter Aufgang gestaltet. Öffentliche Gebäude dürften nach Europarecht gar nicht mehr anders gebaut und betrieben werden, so die CDU.

„Wir sind irritiert über die Stellungnahmen der Freien Wähler, was die Pläne für das Stadtmuseum und das Stadtarchiv angeht“, kommentiert auch Raik Dreher, Chef der Fraktion Grünes Forum und Piraten, die Debatte. Warum sich die FWG gegen das „Leuchtturmprojekt“ ausspreche, sei unklar. Der Stadtrat habe sich aufgrund der überzeugenden Pläne der Hafenbetriebe für die Rhenushalle entschieden. „Die angeführten Planungsmängel sehen wir nicht, denn Barrierefreiheit ist gesetzliche Vorgabe“, so Dreher. Es werde höchste Zeit, dass die Stadt einen Mietvertrag mit den Hafenbetrieben unterschreibe. jei