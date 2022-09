Dauereinsatz dank Regen

Ludwigshafen. Der starke Regen über der Region hat der Feuerwehr in Ludwigshafen einen arbeitsreichen Samstagabend beschwert. Am Ende zählten die Brandschützer bis 21 Uhr insgesamt 47 Einsätze ab. Wie die Polizei mitteilte, mussten die Feuerwehrleute fast ausnahmslos Wasser aus Keller- und Geschäftsräumen abpumpen. Zudem wurde die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen zu einer dringenden Türöffnung im Stadtteil Mundenheim und einem Rauchwarnmelder in einer Wohnung in Maudach alarmiert. Nach Angaben der Polizei kamen keine Menschen zu Schaden. Dabei waren 43 Einsatzkräfte und elf Fahrzeuge im Einsatz. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen durch die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim, Oppau und Maudach. sapo

