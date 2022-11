Daten gut geschützt?

Ludwigshafen. Gibt es eine fortlaufende Überwachung der Sicherheit aller IT-Systeme? Wie viele Hackerangriffe gab es seit 1. Januar 2020 auf die Ludwigshafener Stadtverwaltung? Wie hoch waren eventuelle Schäden in den vergangenen zehn Jahren? Vor dem Hintergrund zunehmender Hacker-Angriffe auf mittelständische Unternehmen und Behörden in und um Ludwigshafen, interessiert sich die Fraktion der „Bürger für Ludwigshafen“ für das Thema IT-Sicherheit bei der Stadtverwaltung. Dazu hat Fraktionsgeschäftsführer Timo Weber (44, parteilos) eine Liste mit insgesamt 23 Fragen an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) geschickt.

BSI: Erhöhte Bedrohungslage

Im Frühjahr 2020 waren die Technischen Werke Ludwigshafen Ziel eines Hackerangriffs. Damals wurden persönliche Kundendaten wie Namen, Anschriften und Bankverbindungen gestohlen. Die TWL wurde erpresst, anschließend wurden Tausende Datensätze im Darknet veröffentlicht. Ähnlich geht es der Kreisverwaltung gerade (wir berichteten zuletzt am Dienstag).

Fraktionsgeschäftsführer Timo Weber verleiht seiner Sorge darüber Ausdruck, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) aktuell eine „erhöhte Bedrohungslage für Deutschland im Kontext des Krieges in der Ukraine“ feststellt. In diesem Kontext fragt Weber etwa auch: „Finden regelmäßige Datensicherungen aller Datenbestände statt? Wird Software von russischen Anbietern eingesetzt, beispielsweise von Kaspersky? Wie oft und durch wen werden interne Sicherheitsaudits durchgeführt?“

Zumindest bei der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises ist davon auszugehen, dass die Hacker in das Netzwerk kamen, weil eine Mitarbeiterin eine Mail mit Schadsoftware geöffnet hat. sal