Das größte Exponat zeigt das Stadtwappen als Fahne

Ludwigshafen. Die Stadt Annweiler präsentiert in einer Sonderausstellung im „Museum unterm Trifels“ die Geschichte des Kurhauses und dessen historische Verbindung zur Stadt Ludwigshafen. Insbesondere das größte Exponat der Ausstellung dürfte für Ludwigshafener Geschichtsinteressierte von Bedeutung sein – denn es handelt sich um eine Fahne mit dem Stadtwappen.

Die Sonderausstellung ist ab sofort zu sehen und widmet sich dem ehemaligen Kurhaus. Das Museum klärt über den Bau des Jugendstil-Gebäudes auf und geht auf die Verbindung zu Ludwigshafen ein. Außerdem gibt es alte Fotografien, Ansichtskarten, Souvenirs und Erinnerungsgegenstände aus den „Goldenen Jahren“ zu sehen, teilt die Stadt Ludwigshafen mit. In der Pressemeldung gibt es außerdem schon einen kurzen historischen Abriss zur Geschichte des Kurhauses. Anlässlich des 50. Geburtstages der Stadt Ludwigshafen sei 1909 die Idee entstanden, ein Erholungsheim für die städtischen Angestellten zu bauen. Abseits von Industrie und dem Lärm der Stadt sollte das Areal liegen. Architekt und damaliger Stadtbaudirektor Markus Sternlieb fand oberhalb des Bindersbacher Tals den idealen Bauplatz, schreibt die Stadt weiter. Das Jugendstilgebäude sei dort mit den neuesten Standards wie elektrischem Licht, Badezimmern und einer Kegelbahn im Anbau im Sommer 1911 errichtet worden.

Verwahrung im Archiv

In der Kriegszeit wurde das Gebäude als Lazarett und Krankenhaus genutzt, als „Kurhaus Trifels“ nach dem Krieg wieder hergestellt und 1970 von der Stadt veräußert. Die Baumarkt-Familie Hornbach erwarb das Gebäude und betreibt es seither als Seminarhotel.

Die Exponate aus dem Kurhaus hat das Sammler-Ehepaar Brigitte und und Gérard Salmon mithilfe des Museumsteams für die Sonderausstellung in Annweiler kuratiert und inszeniert – bis ins letzte Detail: mit bedrucktem Würfelzucker. Im Anschluss an die Laufzeit der Sonderausstellung, die am 1. November endet, geht das Sammlungskonvolut über in den Besitz des „Museums unterm Trifels“, heißt es weiter. Eine Ausnahme bildet das größte Exponat. Die Fahne wird zunächst in einem Depot des Ludwigshafener Stadtmuseums verwahrt.

„Die sogenannte Hissflagge in Rot-Gelb-Rot ist das größte Exponat der Ausstellung und stammt vermutlich aus den frühen 1950er Jahren. Sie zeigt das seit 1937 von Bayern zugelassene Stadtwappen in Form eines goldenen, in Rot gesenkten Ankers“, schreibt die Stadt.

Die Fahne möchte Museumsleiter Sven Gütermann mit Einverständnis des Sammler-Ehepaars an die Stadt Ludwigshafen rücküberantworten. Hierzu erfolgte bereits Anfang August die Übergabe. Regina Heilmann, Leiterin des Ludwigshafener Stadtmuseums, und Klaus-Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, nahmen die Fahne in Empfang.

Der Kontakt mit dem Annweiler Museums- und Archivleiter Gütermann kam zustande, weil das Museum auch die Wanderausstellung „Aus dem Schatten ins Licht. Starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“ präsentiert, die wiederum von den Stadtmuseen Ludwigshafen und Zweibrücken konzipiert wurde.