Das Bier sprudelt – Pfalzfest jetzt auch offiziell eröffnet

Ludwigshafen. Mit dem Fassbieranstich ist das Pfalzfest vor der Ludwigshafener Eberthalle am Freitagabend jetzt auch offiziell eröffnet worden. Beigeordneter Andreas Schwarz und Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes ließen um 18 Uhr vor dem Riesenrad den Gerstensaft fließen. Am späten Abend folgte ein Eröffnungsfeuerwerk. Der Betrieb des Rummels von Veranstalter Andreas Göbel aus Worms hatte bereits am Donnerstag mit Freifahrten an allen Fahrgeschäften begonnen. Auch am Wochenende geht es nicht nur wettertechnisch heiß her auf dem Pfalzfest. An diesem Samstag spielt um 19 Uhr die Pfälzer Kultband Anonyme Giddarischde im Bier- und Weindorf. Am Sonntag lautet das Motto „Tag der Pfälzer“ – dann sorgt an gleicher Stelle DJ Danny Malle für Stimmung. Das Pfalzfest geht noch bis 26. Juni. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1