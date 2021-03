Ludwigshafen. Die Polizei hat einen der drei Täter ermittelt, die einen 19-Jährigen am Lutherplatz angegriffen hatten. Wie das Präsidium am Dienstag mitteilte, brachte ein DNAFund die Ermittler auf die richtige Spur. Die Beamten konnten die DNA an einer Mütze sichern, die am Tatort zurückgelassen wurde. Der 19-Jährige war in Begleitung seiner 21-jährigen Freundin am 15. Februar in der Kaiser-Wilhelm-Straße mit einem Unbekannten in Streit geraten. Danach wurde er mit einer Schusswaffe, einer Machete sowie einem Messer bedroht und leicht verletzt. Ein 32-jähriger Restaurantmitarbeiter zeigte Zivilcourage und schlug mit einem Besenstiel die Angreifer in die Flucht. ott