Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag gelöscht

Ludwigshafen. Nach einem Blitzeinschlag hat die Ludwigshafener Feuerwehr einen Dachstuhlbrand gelöscht. Das Feuer am Freitagnachmittag bekamen die Einsatzkräfte schnell in den Griff, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen am Brandort in der Gertrud-Bäumer-Straße im Stadtteil Rheingönheim fand die Feuerwehr eine starke Verrauchung und Flammenschlag vor. Bekämpft wurde der Brand mit einem Strahlrohr über die Drehleiter und parallelem Innenangriff. Das Dachgeschoss wurde anschließend entraucht. Kleinere Glutnester wurden abgelöscht. Aufgrund des drohenden Regens wurde das beschädigte Dach notdürftig abgedichtet. Das Gebäude war weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren 28 Kräfte und sieben Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug, die Polizei und die Technischen Werke Ludwigshafen.