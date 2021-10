Cyanobakterien in der Melm

Ludwigshafen. Das Landesamt für Umwelt hat das Vorkommen von Cyanobakterien (früher bekannt als Blaualgen) im Gewässer Melm in Ludwigshafen festgestellt. Die Konzentration der Bakterien liegt über dem Warnschwellenwert, teilte die Stadt Ludwigshafen in einer Pressemitteilung am Montag mit. Die Stadt hat bereits Warnhinweisschilder vor Ort angebracht. Die Cyanobakterien können Toxine bilden, die schädlich für Lebewesen sein können. Es wird deshalb empfohlen, den Kontakt mit dem Wasser zu meiden und auch Hunde nicht in dem Gewässer baden oder daraus trinken zu lassen, so die Verwaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch der ansässige Angelsportverein wurde informiert – der Verzehr von Fischen ist derzeit jedoch unbedenklich. Das Gewässer wird weiterhin vom Landesamt für Umwelt beprobt. jpp