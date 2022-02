Corona-Teststellen in Ludwigshafen kontrolliert und zum Teil geschlossen

Ludwigshafen. Das Ordnungsamt hat eine Corona-Teststation in Ludwigshafen geschlossen. Die Teststelle soll Testzertifikate fälschlich ausgestellt haben, ohne dass eine Testung stattgefunden hatte. Das teilte die Stadt Ludwigsafen am Freitag mit.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt kontrollierte das Ordnungsamt am Donnerstag insgesamt fünf Teststellen, wovon vier geschlossen wurden. Das Gesundheitsamt bemängelte zudem fehlende Hygiene innerhalb der Teststellen. Eine Teststelle verbesserte die Hygienemängel direkt und konnte somit am Folgetag wieder öffnen.