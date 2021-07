Ludwigshafen. Wegen hygienischer Mängel ist in Ludwigshafen ein Corona-Schnelltestzentrum geschlossen worden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Demnach handelt sich es um das Testzentrum im Café Vilnius in der Wredestraße 22, das am Donnerstag kontrolliert worden war. Bei der Ortsbesichtigung durch das Gesundheitsamt und des Kommunalen Vollzugsdienstes wurde außerdem die vorgefundene Infrastruktur als nicht geeignet angesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1