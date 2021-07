Corona-Impfaktion mit 5000 Dosen an der Hochschule Ludwigshafen

Ludwigshafen. Auf Initiative der Landesregierung und in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) startet die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) vom 7. bis 14. Juli eine Impfkampagne für junge Erwachsene ab 18 Jahren. Die Aktion findet am Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Mundenheim statt, wie die Bildungseinrichtung am Montag mitteilte. Verabreicht wird der Impfstoff von BioNTech. 5000 Dosen stehen zur Verfügung.

Impfwillige junge Erwachsene können sich ab sofort unter https://anny.co/b/hochschule-ludwigshafen-impftermine registrieren. Eine Impfung ist nur nach Terminvereinbarung möglich. Mitbringen müssen die Impflinge die Terminbestätigung, einen Personalausweis, den Impfausweis, eine FFP2-Maske, den unterschriebenen Aufklärungsbogen und den ausgedruckten Laufzettel und Anamnese-Bogen.

Ab 7. Juli können sich junge Erwachsene an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen gegen Corona impfen lassen. © dpa

An den Hochschul-Standorten in Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Ludwigshafen, Mainz und Trier stellt die Landesregierung insgesamt 30 000 Impfdosen zur Verfügung. Hochschulpräsident Peter Mudra und Kanzlerin Carolin Nöhrbaß unterstützen die Aktion. „Die kurzfristige Organisation der Impfaktion mitten in der Prüfungsphase ist eine gewaltige Kraftanstrengung für unsere Hochschule, aber wir sehen die hohe gesellschaftliche Relevanz dieser Aufgabe und den großen Gewinn für unsere Studierenden“, so Mudra. Eine Rückkehr zu Präsenz und Normalität solle ermöglicht werden. jei