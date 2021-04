Ludwigshafen. Seit mehreren Wochen ist Ludwigshafen einer der Corona-Hotspots in ganz Rheinland-Pfalz. Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag deutlich auf 246,1 sank, steht die Chemiestadt im landesweiten Vergleich immer noch ganz oben. Woran liegt es, dass in dem Oberzentrum in der Vorderpfalz die Zahlen so explodieren? „Das hängt sicherlich auch mit der Struktur von Ludwigshafen als

...