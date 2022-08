Container fängt Feuer

Ludwigshafen. Auf dem Werksgelände der BASF ist am Dienstag der Sozial- und Sanitärcontainer einer Fremdfirma in Brand geraten. Nach Angaben des Chemiekonzerns von Dienstagmittag fing der Container gegen 11.30 Uhr Feuer. Betroffen war das Gelände im Werksteil Nord des Unternehmens. Dort geriet aus unbekannter Ursache eine Küchenzeile in Brand und die Flammen griffen auf den Container des Kontraktors über. Der Container brannte vollständig aus. Die Flammen verursachten eine weithin sichtbare Rauchwolke. Bei dem Brand wurden keine Personen oder Angestellten der BASF verletzt. Vor Ort war am Vormittag die Werkfeuerwehr im Einsatz und löschte das Feuer. „Die Umweltmesswagen der BASF stellten nur im Bereich um den Brandort Brandgeruch fest“, heißt es weiter in der Pressemeldung von Dienstagmittag. Die zuständigen Behörden sind über den Vorfall bereits informiert. vs

