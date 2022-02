Container am Berliner Platz gefordert

Ludwigshafen. Als Reaktion auf die mutmaßliche Vergewaltigung einer 44 Jahre alten Frau an der Rheinschanzenpromenade im Bereich des Berliner Platzes hat die Fraktion Bürger für Ludwigshafen einen Resolutionsantrag zur Einrichtung eines mobilen Sicherheitscontainers auf dem zentralen Knotenpunkt bei Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) eingereicht. Der Antrag soll in der kommenden Stadtratssitzung gestellt werden.

„Beim Lesen des Artikels über diese widerliche Tat waren wir sehr geschockt. Wir hoffen, dass die Täter möglichst rasch gefasst werden. Der Frau wünschen wir baldige Genesung“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Timo Weber. In der vergangenen Stadtratssitzung war ein Antrag der Bürger für Ludwigshafen auf Videoüberwachung des Berliner Platzes abgelehnt worden. „Ob eine Videoüberwachung diese Tat verhindert oder zur Aufklärung beigetragen hätte, sei dahingestellt. Wenn der Berliner Platz aber von den anderen Fraktionen als sicherer Ort dargestellt wird, halten wir das für naiv und falsch.“ Mit dem Wegfall der Corona-Beschränkungen werde die Kriminalität wieder zunehmen, so Weber. „Wir greifen deshalb in der nächsten Stadtratssitzung das Thema Sicherheit wieder auf.“ jei

