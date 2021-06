Chlorgasaustritt im Willersinnfreibad in Oppau

Ludwigshafen. Die Feuerwehr Ludwigshafen hat den Austritt von Chlorgas im Willersinnfreibad in Oppau unterbrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden zwei Mitarbeiter des Freibades vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Am Samstag um 19:26 Uhr meldete die Überwachungsanlage des Freibades den Austritt von Chlorgas. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich der Austritt. Die Besucher wurden bereits in der Anfangsphase zum Verlassen des Geländes aufgefordert. Die weitere Erkundung ergab eine Undichte der Anlage, die Chlorgasversorgung wurde von den eingesetzten Kräften unter Chemikalienschutzanzug unterbrochen und die Anlage drucklos geschaltet. Austretende Dämpfe wurden mit Wasser niedergeschlagen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 10 Fahrzeugen und 27 Mann, der Rettungsdienst, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, der leitende Notarzt und die Polizei.