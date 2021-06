CDU vermisst Konzept

Ludwigshafen. Im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen wilde Monteursunterkünfte übt die Oppauer CDU Kritik an der Stadt. Die Fraktion hatte in der vergangenen Ortsbeiratssitzung eine Vorstellung des Konzepts der Projekt- und Einsatzgruppe „Problemimmobilien“ sowie eine Vorstellung deren Arbeitsweise beantragt. Daneben wurde ein Bericht über den Stand der Erarbeitung einer Satzung zum Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum erbeten. „Die Antwort der Verwaltung war nicht nur dürftig bezüglich des Standes der Satzung, sondern faktisch nicht vorhanden, was die Vorstellung des Konzepts der Einsatzgruppe angeht“, heißt es in einer Mitteilung. „Das ist so für uns nicht hinnehmbar und wir halten an unserem Antrag fest.“

AdUnit urban-intext1

Es sei bedauerlich, dass nun viel Zeit bis zur nächsten Sitzung verstreiche. „Eine Einbeziehung des Ortsbeirates ist für uns sehr wichtig, denn es braucht alle Kräfte, um dieser großen Herausforderung gerecht werden zu können. Die Situation in Oppau muss sich entspannen“, so die CDU. jei