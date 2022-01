CDU kontert SPD-Kritik

Ludwigshafen. In der Diskussion um die Unterstützung junger Familien beim Bau oder Erwerb eines Eigenheims reagiert die CDU auf die von der SPD geäußerte Kritik, die Christdemokraten würden in Ludwigshafen Projekte – wie etwa das Neubaugebiet „Im Kappes“ in Rheingönheim – blockieren. „Wir brauchen mit jeder Planung eines Neubaugebiets die notwendige Infrastruktur: Kindertagesstätten und Schulen müssen generell mitgeplant werden!“, betont Landtagsabgeordnete Marion Schneid. Die CDU mache sich stark für eine Vereinbarkeit bei der Schaffung von Wohnraum und dem Erhalt von Grünflächen.

Mit Bezug auf das Projekt „Im Kappes“ sei eine Kompromisslösung vorgeschlagen worden, die Verwaltung habe jedoch keine weiteren Planungen vorgelegt. „Wir müssen weiteren Wohnraum schaffen, aber nicht um jeden Preis“, sagt Fraktionschef Peter Uebel. So könne auch in leerstehenden Häusern neuer Wohnraum entstehen. Da aber sowohl für Grundstücke als auch für Immobilien die Preise stark angestiegen seien, sei jede Art der Förderung wichtig. Ein Förderprogramm vom Land, wie von der CDU gefordert, könne ein Baustein sein. jei