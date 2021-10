Seit mehr als einem Jahr kommen der Stadtrat und seine Ausschüsse in Ludwigshafen nur noch per Videokonferenz oder Hybrid-Sitzung zusammen. Corona eben. Für die CDU-Fraktion ist nun aber der Zeitpunkt gekommen, einen Schritt zurück Richtung Normalität zu gehen. „Die politische Kultur in unserer Demokratie lebt vom direkten Austausch. Deshalb müssen wir die Sitzungen des Stadtrates und seiner

...