Ludwigshafen. Die CDU kritisiert Unzulänglichkeiten bei der digitalen Ratsarbeit und fordert Verbesserungen. „Die Sitzungen der stadträtlichen Gremien in der vergangenen Woche haben die Grenzen dieses Formats gezeigt“, sagt Fraktionschef Peter Uebel. Die Union verlangt die Rückkehr zu den Präsenzsitzungen, sobald es möglich sei. Derzeit stehe noch der Gesundheitsschutz im Vordergrund. „Wir können uns aber mit den Unzulänglichkeiten der technischen Lösungen nicht abfinden.“ So sei die Öffentlichkeit nicht wirklich hergestellt, wenn eine Übertragung in den Stadtratssaal für die Presse und die Bürger erfolge, dann dort aber zeitweilig nicht funktioniere.

Bei der Sitzung des Ortsbeirats Gartenstadt sei die Videokonferenz zum Ende hin zusammengebrochen, die Übertragung für die Öffentlichkeit in den Stadtratssaal sei alles andere als störungsfrei gewesen, so die CDU weiter. Auch bei der Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses am vergangenen Montag sei es zu Unklarheiten gekommen. „Im Ausschuss sind 16 Stadträte abstimmungsberechtigt, bei manchen Tagesordnungspunkten wurden 17 oder 18 Stimmen gezählt.“

Nach der Pandemie sollten wieder Präsenz-Sitzungen stattfinden. „Denn Demokratie lebt vom direkten Austausch“. Die nonverbale Kommunikation bleibe auf der Strecke, die Sitzungen würden zeitlich länger und inhaltlich schmaler. ott