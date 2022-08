CDU fordert Beteiligung von Gremien

Ludwigshafen. Im Zusammenhang mit der E-Carsharing-Offensive der Anbieter mobileeee und amperio in Ludwigshafen bemängelt die CDU-Stadtratsfraktion die aus ihrer Sicht fehlende Beteiligung der Gremien vor Ort. „Wir freuen uns über den weiteren Ausbau von Carsharing und der Ladeinfrastruktur in unserer Stadt. Das ist ein wichtiger Baustein in der Mobilitätsplanung der Zukunft“, sagt Fraktionschef Peter Uebel zwar, betont aber auch: „Gleichzeitig waren wir jedoch auch überrascht über die Aussagen zum E-Carsharing-Angebot der Firma mobileeee und des dazugehörigen Ladeangebots von amperio.“ Denn bislang sei keines der städtischen Gremien bei der Standortwahl mit einbezogen worden.

Die erste E-Carsharing-Station in Oppau wurde kürzlich eröffnet. © C. Blüthner

Ein weiterer Kritikpunkt der CDU ist, dass auch mit dem örtlichen Energieversorger, den TWL, die bereits Ladeinfrastruktur in der Stadt zur Verfügung stellen, keine Gespräche über eine mögliche Kooperation geführt worden seien. „Unsere Fragen beziehen sich aber auch auf die Überlassung öffentlichen Parkraums an ein privatwirtschaftliches Unternehmen sowie auf die Kriterien, die für die Standorte maßgeblich waren“, sagt Uebel.

Antrag nach der Sommerpause

Für ein erfolgreiches Carsharing bedürfe es laut CDU eines guten Stufen- und Ausbaukonzeptes, an welchen Stellen entlang von Straßen und in Parkhäusern Flächen für Ausleihstationen eingerichtet werden können. „Hierfür sollten unbedingt auch die bereits vorhandenen Anbieter von Lade- und Ausleihinfrastruktur sowie die politischen Gremien eingebunden werden.“

Für die Zeit nach der Sommerpause kündigt Uebel einen Antrag an, der die Aufnahme eines Teilkonzepts Mobilität in eine vorausschauende Stadtentwicklungsplanung vorsieht. „Hierzu muss die Verwaltung Stellung beziehen.“ red/jei