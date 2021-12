CDU fordert Antworten

Ludwigshafen. Antworten von der Stadtverwaltung fordert die CDU Ludwigshafen in Bezug auf den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Klinikum. „Eine weitere Verzögerung ist nicht zumutbar“, kommentierte der Vorsitzende der CDU-Stadtfraktion, Peter Uebel, laut einer Mitteilung die Aussagen der Verwaltung zu Verzögerungen beim Ausbau der Linie 10 in der Friesenheimer – Hohenzollernstraße. „Fast schon jahrzehntelang wird über den barrierefreien Ausbau der Haltestellen insbesondere am Klinikum diskutiert. Immer wieder wurde dieses Vorhaben mit Verweis auf die Sanierung der Linie 10 abgelehnt. Jetzt rückt dieser Ausbau wieder in unbestimmte zeitliche Ferne. Das ist nicht akzeptabel“.

Die CDU Ludwigshafen erwarte nun „belastbare Aussagen der Verwaltung zu Terminen, Kosten und Zusagen über Förderungen durch das Land“, hieß es weiter. her