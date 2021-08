CDU besucht Friedhöfe

Ludwigshafen. Bei ihrer Veranstaltungsreihe „Fraktion vor Ort“ will die CDU in den kommenden Wochen mit den Bürgern Ludwigshafens ins Gespräch über die Friedhofsentwicklung treten. So sollen alle neun Stadtteil-Friedhöfe besucht werden. Los geht es am Dienstag, 24. August, in Oggersheim.

„Die Friedhöfe sind Teil des kulturellen Gedächtnisses unserer Stadt. Sie gehen alle etwas an“, sagt Peter Uebel, Vorsitzender der Stadtratsfraktion. „Wir möchten mit möglichst vielen Bürgern ins Gespräch über die sich wandelnde Bestattungskultur kommen. Der Trend geht weg vom klassischen Familiengrab hin zu neuen Bestattungs- und Grabarten. Aus diesem Grund werden in den kommenden Jahren auf nahezu allen Friedhöfen Flächen frei, die es zu erhalten und im Sinne der Bürger zu gestalten gilt.“

In Oggersheim wird Uebel begleitet von den örtlichen Stadtratsmitgliedern Monika Kanzler und Daniel Beiner sowie vom Sprecher der Ortsbeiratsfraktion, Andreas Gebauer. „Friedhöfe haben neben ihrer Funktion als Ort der Trauer und des Gedenkens auch eine wichtige ökologische und klimatische Funktion“, sagt dieser. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Trauerhalle (Alter Frankenthaler Weg 53). Für die Teilnehmer gilt die 3G-Regel. jei