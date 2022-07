Carsharing mit E-Autos

Ludwigshafen. Ein großes E-Carsharing-Projekt soll in Ludwigshafen die Mobilitätswende vorantreiben. Der Anbieter mobileeee will gemeinsam mit dem Fachplanungsbüro amperio und der Verwaltung bis zum Winter 27 Standorte mit Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur ausstatten. Die beiden ersten Stationen in Oppau und Friesenheim/Nord sind jetzt in Betrieb gegangen. Insgesamt 40 elektrische Fahrzeuge sollen an den 27 Standorten im gesamten Stadtgebiet und allen Stadtteilen stationiert werden, sagte Michael Lindhof, CEO bei mobileeee, am Freitag. Für Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ist das Projekt ein großer Schritt hin zu einer umweltfreundlicheren Mobilität. jei

