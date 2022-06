Buslinien 70, 89 und 90 in Ludwigshafen wegen Bauarbeiten umgeleitet

Ludwigshafen. Die Buslinien 70, 89 und 90 werden derzeit aufgrund von Bauarbeiten in der Sternstraße in Friesenheim in Fahrtrichtung Oggersheim umgeleitet. Das teilte die Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (rnv) mit. Ab Mittwoch, 15. Juni, fahren die Linien dann wieder auf dem regulären Weg – allerdings entfällt die Haltestelle Riedsaumpark ersatzlos. Weiter heißt es: „Die Haltestelle Lagewiesenstraße wird in Fahrtrichtung Oggersheim vor die Kreuzung in der St.-Gallus-Straße verlegt. In der Gegenrichtung wird eine Ersatzhaltestelle in Höhe der Kreuzung der Erzbergerstraße eingerichtet. Der Willersinn-Freibad-Bus (Linie 88) fährt ab der Ersatzhaltestelle Lagewiesenstraße über die Sternstraße zur Haltestelle Freibad Willersinn und zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1