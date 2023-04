Busfahrer in Ludwigshafen bedroht - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Ein Busfahrer ist am Mittwochabend in Ludwigshafen von einem Autofahrer bedroht worden. Der Busfahrer soll gegen 20 30 Uhr an der Bushaltestelle "Dammbruchstraße" zunächst überholt und dann von dem Unbekannten ausgebremst worden sein. Der Fahrer sei anschließend aus seinem Auto gestiegen, habe mehrfach gegen die Bustür geschlagen und sich bedrohlich verhalten. Danach sei der Unbekannte weitergefahren und habe an der nächsten Haltestelle gewartet. Diese habe der Busfahrer aus Angst vor einer weiteren Konfrontation übersprungen.

Der Unbekannte soll nach Polizeiangaben etwa 40 Jahre alt gewesen sein, war 1,80 Meter groß mit normaler Statur, und trug dunkle kurze Haare sowie dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/96321222 bei der Polizei zu melden.