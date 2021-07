Das originelle Blechspielzeug am Stand von Paul Bach im Oggersheimer Globus scheint mit Reklame bedruckt zu sein, doch beim genauen Hinschauen kann man sehen, dass die Autos, Traktoren, Vespas oder Trucks aus alten Dosen gefertigt worden sind. „Man kann erkennen, was es im ersten Leben war“, sagte Bach, der zwei Tage lang die Recycling-Objekte aus Madagaskar am Ausgang des Supermarkts verkauft

