Bundesmittel fließen für Sanierung

Ludwigshafen. Die Finanzierung der geplanten Sanierung der Bezirkssportanlage (BSA) Rheingönheim ist gesichert. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, habe die Stadt den Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat erhalten. Die Mittel stammen aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, für das sich Ludwigshafen beworben habe.

Die Sanierung der Anlage sieht mehrere Maßnahmen vor. So soll das Großspielfeld von einem Naturrasen- in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Auch das jetzige Kleinspielfeld soll einen Kunstrasenbelag erhalten – momentan ist es ein Tennenplatz mit einer steinigen granularen Oberfläche. Zudem soll die Flutlichtanlage des Großspielfelds eine moderne LED-Technik erhalten, die künftig Strom sparen wird, so die Stadtverwaltung. Zusätzlich ist eine Beschallungsanlage geplant.

Regenwasser-Anlage geplant

Weiter ist geplant, die 400-Meter-Rundlaufbahn durch eine 100-Meter-Kurzstreckenlaufbahn aus Kunststoff zu ersetzen plus eine Weitsprunganlage zu schaffen. Gleichzeitig soll die Beregnungsanlage erneuert und eine Zisterne mit Versickerung eingebaut werden.

Die Stadt Ludwigshafen rechnet mit einer Gesamtinvestition von rund 2,2 Millionen Euro. 90 Prozent der Kosten werden vom Bundesprogramm übernommen, hieß es. Im nächsten Schritt wird der Bauantrag für die Maßnahme gestellt. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2022/2023. Mit der Sanierung der BSA werde nicht nur in die Zukunft des Sports investiert, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. „Durch die Installation der Zisterne und damit der zukünftigen Bewässerung der Anlage mit Regenwasser und durch die Strom-Einsparungen bei der Flutlichtanlage machen wir auch einen wichtigen Schritt in Richtung Klimafreundlichkeit.“ her

