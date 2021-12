Bürgerbüro zieht jetzt um

Ludwigshafen. Wenige Tage vor der Schließung des Rathaus-Centers macht die Stadt noch einmal darauf aufmerksam, dass die bisher dort angesiedelten Dienstleistungen der Bürgerdienste – mit Bürgerbüro, Rentenstelle und Einbürgerung sowie Standesamt – in das ehemalige Kreissparkassen-Gebäude in der Bismarckstraße 21-25 umziehen. Am Montag war der letzte Betriebstag im Rathaus, der allerdings von technischen Problemen begleitet wurde. Eingeschränkt ist die Erreichbarkeit der genannten Abteilungen auch in den kommenden Tagen bis zum 30. Dezember, da in dieser Zeit der Umzug erfolgt. Telefonnummern und E-Mail-Adressen behalten während und nach dem Umzug ihre Gültigkeit.

Ab Montag, 3. Januar, sind die Bürgerdienste dann am neuen Standort erreichbar. Der Zugang zu den Services und Dienstleistungen erfolgt über das Gebäude in der Bismarckstraße 21. Die Bürgerdienste mit Bürgerbüro sind im Erdgeschoss, die Rentenstelle und Einbürgerung im ersten und das Standesamt im zweiten Obergeschoss untergebracht. Der Zugang ist barrierefrei. Termine können online unter www.ludwigshafen. de gebucht werden.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass sich mit dem Umzug auch die städtische Postadresse ändert. Die neue Postadresse der Stadtverwaltung lautet: Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bismarckstraße 25, 67059 Ludwigshafen am Rhein. Die zentrale Poststelle mit Briefeinwurf wird in der Bismarckstraße 25 eingerichtet. red/jei