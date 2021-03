Ludwigshafen. Die Stadtbibliothek und die protestantische Kirche bietet am Freitag, 5. März, 19.30 Uhr, die Online-Veranstaltung „Literatur bei Tisch – Tipps im Turm“ an. Dabei sprechen die Teilnehmer über Bücher, die sie bewegt haben. Egal, ob Kochbuch, Krimi oder Klassiker: Die einzige Bedingung ist, dass das Buch in der Stadtbibliothek ausgeliehen wurde. Eine Anmeldung ist nötig unter E-Mail baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de oder ines.arnold@ludwigshafen.de.

