Bruder erklärt, wie die BASF klimaneutral werden will

Ludwigshafen. Martin Brudermüller will die BASF klimaneutral gestalten. In einem Interview mit Zeit Online hat der Vorstandschef des Chemiekonzerns verraten, wie das gehen soll. Bis 2050 plant das Unternehmen klimaneutral zu sein, die erste große Anlage soll dazu 2030 in Betrieb gehen, kündigt der Vorstandschef an. Im Interview macht er deutlich, wie sich die BASF für den Klimaschutz einsetzt. In den Niederlanden habe der Konzern die Hälfte eines Windparks gekauft und plane mit RWE einen weiteren Windpark in der Nordsee zu bauen. Hintergrund für den Umstieg auf erneuerbare Energien sei laut Brudermüller, dass sich der Strombedarf um das drei- bis vierfache erhöhe, beispielsweise wenn der Steamcracker mit Erdgas betrieben werde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der riesige Ofen laufe derzeit noch mit Rohbenzin und erhitzt Kohlenstoffwasserketten auf bis zu 850 Grad Celsius, um Moleküle aufzubrechen und diese zu Produkten weiter zu verarbeiten. Allein im Ludwigshafener Werk gelangen jährlich rund sieben Millionen Tonnen CO2 in die Luft. Brudermüller betont im Interview, dass das Unternehmen seine Emissionen bereits seit 1990 um 45 Prozent gesenkt habe. Denn die Folgen des Klimawandels habe der Chemiekonzern selbst zu spüren bekommen. Im Dürresommer 2018 konnten wegen des Niedrigwassers im Rhein keine Schiffe zum Ludwigshafener Werk fahren. Das kostete die BASF 250 Millionen Euro, sagte Brudermüller.

Im Interview blickt er aber auch über die Grenzen des Unternehmens hinaus und betont, dass es in puncto Klimawandel oft etwas Realitätsverlust gebe: Die Einstellung zum Klimawandel und der Wille zur Veränderung im eigenen Verhalten habe sich noch nicht vollständig in der Gesellschaft verankert.