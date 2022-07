Brot für die Welt: Weniger Geld als im Vorjahr

Speyer. Die Menschen in der Pfalz und der Saarpfalz spendeten im vergangenen Jahr exakt 1 108 894 Euro an das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt. Das ist weniger als im Vorjahr (1 273 881 Euro). „Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, die sich auch im vergangenen Jahr gemeinsam mit Brot für die Welt für die Menschen in ärmeren Ländern der Welt eingesetzt haben“, sagt

...