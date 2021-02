Ludwigshafen. Die Briefwahl zur Landtagswahl am 14. März beginnt in Ludwigshafen am Montag, 8. Februar. Wahlberechtigte können online auf www.ludwigshafen.de, per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de oder per Post einen Antrag stellen. Im Wahlamt (Erstes Obergeschoß des Rathauses) können sie die Unterlagen abholen oder direkt vor Ort wählen. Dazu ist die Vorlage der Wahlbenachrichtigung und eines gültigen Ausweis- oder Passdokuments nötig. Das Wahlamt ist dienstags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, außerdem montags und mittwochs von 13 bis 16 Uhr, donnerstags von 13 bis 18 Uhr sowie am Freitag vor der Wahl von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen der Pandemie bittet die Stadt darum, auf Besuche im Amt möglichst zu verzichten.

AdUnit urban-intext1

Mitarbeiter der Verwaltung stellen die Wahlbenachrichtigungen bis zum 21. Februar im ganzen Stadtgebiet zu. Wer bis 1. März keine erhalten hat, kann unter der Telefonnummer 0621/504-3830 oder per Mail briefwahl@ludwigshafen.de nachfragen. ott