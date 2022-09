Brennendes Auto in Ludwigshafener Parkdeck - 32-Jähriger verletzt

Ludwigshafen. In einem Parkdeck in der Mottstraße in Ludwigshafen-Hemshof hat am frühen Mittwochmorgen ein Fahrzeug gebrannt. Gegen 03.30 Uhr stand ein Auto in Ebene 2 in Vollbrand, der von der Feuerwehr laut Polizeibericht schnell gelöscht werden konnte. Die Brandursache ist bislang unklar. Ein 32-Jähriger erlitt bei dem Versuch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst bracht ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Insgesamt waren 5 Fahrzeuge und 19 Einsatzkräfte vor Ort.

Hinweise zur Brandursache können unter der Rufnummer 0621/963-2773 abgegeben werden.

