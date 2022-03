Ludwigshafen. Die Feuerwehr musste am Sonntagmorgen wegen einem brennenden Auto in einer Ludwigshafener Großgarage ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Mehrere Wohneinheiten in angrenzenden Gebäuden und die Garage mussten sowohl maschinell als auch natürlich belüftet werden. Betroffene Bewohner konnten währenddessen in einem bereitgestellten RNV Bus unterkommen. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder nach Hause zurückkehren.

