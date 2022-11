Ludwigshafen. Am Montagmorgen ist es zu einem Großeinsatz in Ludwigshafen gekommen. Wie Polizei mitteilte, wurde der Brandalarm in der Schillerschule ausgelöst, nachdem ein Mülleimer auf einer der Schultoiletten zu brennen begonnen hat. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr war dieser bereits durch eine Lehrkraft gelöscht. Dennoch rückten auch die Polizei und der Rettungsdienst an. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1