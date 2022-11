Ludwigshafen. Ein brennender Mülleimer auf einer Schultoilette hat am Montagmorgen in Ludwigshafen einen Großeinsatz ausgelöst. Gegen 9 Uhr rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zur Schillerschule aus, teilte die Polizei mit. Eine Lehrkraft hatte aber bereits vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

